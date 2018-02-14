Самолет авиакомпании United Airlines приземлился на Гавайях с поврежденным двигателем

По словам пассажиров этого рейса, двигатель начал разрушаться у них на глазах — прямо в небе над Тихим океаном. Некоторые даже сняли это на видео. Пилоты вовремя заметили сильную вибрацию и доложили о поломке. Тем не менее, им удалось благополучно посадить самолет.

Известно, что на борту находилось 370 человек. Никто из них не пострадал. Специалисты начали расследование причин инцидента, сообщает телеканал "Россия 24".