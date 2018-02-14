Сноубордист Шон Уайт завоевал золото в хафпайпе

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Олимпиада-2018 51 минута назад
14 февраля 201806:19
Сноубордист Шон Уайт завоевал золото в хафпайпеЧитайте нас в Telegram
Олимпийский чемпион 2006 и 2010 годов американец Шон Уайт пропустил Игры в Сочи, чтобы заняться актерской и музыкальной деятельностью. Но он недолго оставался вне спорта. На Олимпиаду в Пхенчхан он приехал в ранге фаворита и снова стал лучшим в хафпайпе.
31-летний спортсмен показал лучший результат дня - 97,75 балла. Серебро Олимпиады в данной дисциплине завоевал 19-летний японец Аюму Хирано (95,25). Третье место занял австралиец Скотти Джеймс (92). Напомним, что ранее российский сноубордист Никита Автанеев не смог пройти квалификацию, показав 20-й результат.
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