Сноубордист Шон Уайт завоевал золото в хафпайпе

Олимпийский чемпион 2006 и 2010 годов американец Шон Уайт пропустил Игры в Сочи, чтобы заняться актерской и музыкальной деятельностью. Но он недолго оставался вне спорта. На Олимпиаду в Пхенчхан он приехал в ранге фаворита и снова стал лучшим в хафпайпе.

31-летний спортсмен показал лучший результат дня - 97,75 балла. Серебро Олимпиады в данной дисциплине завоевал 19-летний японец Аюму Хирано (95,25). Третье место занял австралиец Скотти Джеймс (92). Напомним, что ранее российский сноубордист Никита Автанеев не смог пройти квалификацию, показав 20-й результат.