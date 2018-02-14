Заправлены в планшеты космические карты: Восточный готов к новым запускам

С космодрома Восточный во второй половине года планируется осуществить еще 2 пуска. Совсем скоро специалисты начнут подготовку к будущим стартам. Ответственные задачи, отмечают работники отрасли, проще выполнять в комфорте и на современном оборудовании.

Тот, кто работал в амурские минус 30, знает, что ветер добавляет к ним все 40 ниже нуля. Выйти на улицу даже на 10 минут — настоящее испытание. Однако при проектировании Восточного учли все экстремальные природные условия. Ведь от удобства работы зависит и ее качество.

"Отличие этого космодрома от других космодромов России, в том числе Байконура, в том, что здесь все находится под одной крышей. Вот сейчас вы ходите без верхней одежды. Здесь и заправочная станция — придаток технического комплекса. Не надо выходить, куда-то перевозить, организовывать какие-то расчеты сопровождения", — поясняет Константин Насуленко, начальник технического комплекса космодрома Восточный.

Удобство — атрибут и стартового комплекса. Например, уникальная для России мобильная башня обслуживания защищает персонал от ветра и во время подготовки к запуску в непростых климатических условиях позволяет с комфортом выполнять все необходимые операции с ракетой. Да и доступ ко всему технологическому оборудованию на стартовом комплексе тоже организован максимально продуманно.

"Облегчает эксплуатацию здания самого, во-первых. Во-вторых, если посмотреть на сооружения, они открытого типа. То есть уже меньше затрат на электроэнергию: днем солнечного света достаточно для проведения работ по обслуживанию, по эксплуатации. Удобнее работать расчету в таких условиях", — уверен Николай Дворецкий, начальник стартового комплекса космодрома Восточный.

На новом космодроме установлена самая современная техника, именно здесь впервые используется автоматизированная система управления технологическим оборудованием. Она контролирует абсолютно все процессы — от заправки ракеты до проведения самого пуска. Там, где человеческий глаз мог бы пропустить ошибку, машина сработает на "отлично". А за всем, что происходит на космодроме, 24 часа в сутки следят видоискатели камер наблюдения.

На всех объектах космодрома Восточный установлена современная система охраны безопасности. Кроме этого, все здания и сооружения оснащены автоматической системой пожаротушения. Только здесь, в монтажно-испытательном корпусе более 20 датчиков, и как только 3 из них обнаруживают возгорание, тут же начинается тушение.

На каждом объекте Восточного — свои водозаборное сооружение и котельная. То есть в случае выхода из строя хотя бы одного агрегата никто не замерзнет. При этом, у всех теплоисточников есть резерв. Работать можно, даже если минус 50. Общий запас электроэнергетической мощности — почти сотня мегаватт. Этого будет достаточно и для второй очереди космодрома.