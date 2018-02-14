Московское метро выпустило кольца для влюбленных

Московский метрополитен выпустил ко Дню всех влюбленных тематические кольца с чипом транспортной карты "Тройка". В ограниченной серии всего 200 колец розового и белого цветов. Ранее пассажиры метро могли купить только синие и черные кольца, сообщается на портале столичного мэра.

"Мы надеемся, что новые транспортные украшения розового и белого цветов станут отличным подарком для девушек в День всех влюбленных", — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Карта "Тройка" заработала в Москве 2 апреля 2013 года. Она представляет собой электронный кошелек для проезда на столичном общественном транспорте. Кольца, а также браслеты и брелоки с чипом "Тройки", обладают теми же функциями, что и сама карта.