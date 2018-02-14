Елена Исинбаева родила второго ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала мамой. Многократная чемпионка и рекордсменка мира родила сына.

28 июня 2014 года у Исинбаевой и ее мужа Никиты Петинова родилась дочь, которую родители назвали Евой, напоминает портал Rusathletics.com. Сейчас девочке три года. Имя новорожденного сына родители объявят позднее.

Информацию подтвердил тренер бывшей легкоатлетки Евгений Трофимов, которому Исинбаева после родов написала СМС с хорошей новостью. "Да, родила ночью сына. Чувствует себя хорошо, все в порядке", — сказал наставник, которого цитирует РИА Новости.

А позже своей радостью на официальной странице в "Инстаграм" поделилась и сама Исинбаева, поблагодарив всех за поздравления. "Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно!" — написала она.