В Астраханской области машина упала с парома в воду

В Астраханской области автомобиль упал с парома в воду.

Инцидент произошел в среду утром возле села Житное в Икрянинском районе. По неустановленной пока причине ВАЗ-2107 съехал с парома в воду. В машине находились две женщины, обе они погибли. Как сообщает "Интерфакс", одна из них накануне отметила свой день рождения.

На месте ЧП работает следственная группа и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.