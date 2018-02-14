Приезжие "пообедали" с московским мошенником за 35,5 миллионов

В Москве мошенник обманул двух приезжих мужчин, пытавшихся обменять 35,5 миллионов рублей на доллары, передает ТАСС.

Как сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России, "в ночь на вторник мужчина сообщил в полицию, что вместе со своим 47-летним товарищем прибыл в Москву на попутных машинах для обмена 35,5 миллионов рублей на доллары". "Обмен денег они планировали на Лесной улице, д. 1/2".

Пострадавший заявил, что он ранее созванивался с человеком, которого ему рекомендовали знакомые для проведения операции обмена. По его словам, встреча состоялась на Лесной улице около обменного пункта, где оставили 35,5 миллионов рублей.

Мужчина сказал, что пока нужной суммы долларов в обменном пункте нет, и для ее получения им нужно поехать в банк на Мясницкую улицу, д. 18. При этом рубли должны остаться в пункте обмена.

По дороге выяснилось, что нужная сумма еще не собрана. "Посредник" предложил мужчинам подождать в кафе, а сам в это время под предлогом необходимости зарядить мобильный телефон сбежал.

В главке полиции отметили, что по факту кражи 35, 5 миллионов рублей возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.