Российские керлингистки стартовали на Олимпиаде с поражения

В южнокорейском Пхенчхане стартовал олимпийский турнир по керлингу. В первом матче российские спортсменки уступили сборной Великобритании. Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу британок.

За женскую команду по керлингу из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юдия Гузиева и Юлия Портунова. Следующий матч россиянки проведут 15 февраля против команды Китая.

Ранее россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу Олимпийских игр в дисциплине дабл-микст.