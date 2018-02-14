Сильный ветер отменил на Играх в Пхенчхане женский биатлон

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Олимпиада-2018 25 минут назад
Сильный ветер отменил на Играх в Пхенчхане женский биатлонЧитайте нас в Telegram
Организационный комитет зимних Игр-2018 принял решение отменить женскую индивидуальную гонку биатлонистов на 15 км 14 февраля в связи с непростыми погодными условиями. Если погода наладится, то "индивидуалка" слабого пола пройдет в один день с состязаниями мужчин, 15 февраля.
На олимпийском биатлонном стадионе слишком сильный ветер, порывы которого достигают 15 м/с, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. Оргкомитет сообщил, что женская "пятнашка" перенесена на 15 февраля, старт запланирован на 11.15 по московскому времени. Мужская индивидуальная гонка сдвинута относительно времени старта на 20 минут, спортсмены выйдут на дистанцию в 14.20.
Стоит напомнить, что из-за ветров в Пхенчхане массово отменяются старты горнолыжников: из четырех видов программы состоялся только один, уже были отменены соревнования в слаломе и гигантском слаломе у женщин и мужском скоростном спуске.
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