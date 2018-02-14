"Сухой" опровергает информацию о проблемах с датчиками скорости

В компании "Гражданские самолеты Сухого" опровергли сообщения СМИ о наличии у лайнеров Sukhoi Superjet 100 проблем с датчиками скорости, аналогичных тем, что были выявлены у разбившегося в Подмосковье Ан-148.

"Проблем, "похожих" на проблемы с датчиками Ан-148, потерпевшего катастрофу 11 февраля, у самолета SSJ100 обнаружено не было", — заявили в компании.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился 11 февраля через несколько минут после взлета с аэропорта Домодедово. Накануне специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сообщили, что одной из наиболее вероятных причин случившегося мог стать сбой в работе индикаторов скорости, вызванный обледенением датчиков.

По данным газеты "Коммерсант", сообщила, что Росавиация разослала авиакомпаниям и аэропортам телеграмму, из которой следует, что 4-5 февраля похожие проблемы выявлены у самолетов SSJ100 "Аэрофлота", когда выполнение полетов осложнялось сильным снегопадом.

"На борту фиксировалось расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром вылета", — указывало издание.

В компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) утверждают, что ситуация с полной потерей индикации скорости на продолжительное время на SSJ100 невозможна конструктивно. Обогрев датчиков автоматически включается при запуске одного из двигателей на земле. Кроме того испытания с имитацией критических условий обледенения показали, что противообледенительная система SSJ100 справляется обледенением.

"В случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости на раннем этапе руления и начала разбега, срабатывал соответствующий индикатор. Система не позволяла самолету подняться в воздух", — подчеркнули в ГСС.

В компании также отметили, что разосланный Росавиацией документ, прежде всего, содержит рекомендации хозяйственным службам по повышению готовности инфраструктуры аэропортов и системы обслуживания самолетов перед вылетом.