Двое москвичей вымогали у бизнесмена 12 млн рублей в счет мифического долга

До 15 лет в колонии рискуют провести двое москвичей, вымогавших 12 миллионов рублей у предпринимателя из Домодедова, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД. Задержание подозреваемых сняли на видео.

Сами задержанные уверяют, что были знакомы с Константином по бизнесу, а долг образовался еще три года назад. Сам же владелец компании утверждает, что в глаза не видел обратившихся к нему "с интересным предложением" мужчин. Как бы то ни было, 26- и 37-летний подельники, один из которых был судим за мошенничество, под угрозой расправы — звонки сыпались не только бизнесмену, но и его родителям, супруге и детям — убедили предпринимателя в своей правоте.

Согласившись для начала передать 400 тысяч рублей, Константин обратился в полицию. Задержали подозреваемых в вымогательстве в кафе "Шоколад" на Каширском шоссе, своей вины они не признали. Суда мужчины будут дожидаться в следственном изоляторе.