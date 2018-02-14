Тренер "Ювентуса" Аллегри: "Тоттенхэм" заставил нас обороняться

Наставник действующих чемпионов Италии по футболу из "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не был сильно доволен итогами домашнего матча своих подопечных в 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Тоттенхэма" (2:2). Тем не менее, тренер сказал: "Мы готовы к лондонскому финалу".

По словам Аллегри, его футболисты здорово начали встречу [забили в стартовые 10 минут два мяча, — прим. ред.]: "Но затем мы не смогли удержать владение, настолько хорошо играл соперник. В первые 45 минут мы не давали англичанам шансов у своих ворот, но он наказал нас, забив единственным своим ударом до перерыва".

"Мы не сели в оборону при счете 2:0, нас заставил это сделать "Тоттенхэм", — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА. – А после второго гола в наши ворота опаснее были уже мы. Но если кто-то думал, что мы должны были выиграть со счетом 4:0, то это оттого, что мы слишком избаловали болельщиков за последние годы".