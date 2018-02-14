Теннисистки России в Кубке Федерации сыграют с командой Латвии

Международная федерация тенниса провела жеребьевку следующих раундов Кубка Федерации – командного турнира женских сборных. Сборная России, которая в минувшие выходные проиграла Словакии (1:4) в первом раунде Мировой группы II, сыграет за право остаться во второй по силе восьмерке против команды Латвии.

Напомним, что наша национальная команда "посеяна" в Мировой группе II Кубка Федерации под первым номером и в матче с латвийками она будет хозяйкой площадки. Матч состоится 21-22 апреля, а о месте его проведения будет объявлено позже.

В других встречах Мировой группы II Испания сыграет с Парагваем, Украина – с Канадой, Великобритания – с Японией. Стоит напомнить, что борьбу за главный приз в Мировой группе I продолжают четыре команды, которые составили полуфинальные пары: Германия – Чехия, Франция – США.