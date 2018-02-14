"Фамилию назови, чудовище!": пьяная автомобилистка превратила в цирк свое задержание

Пьяная жительница Белгородской области разбила стекло и регистратор в патрульной машине после того, как ее задержали на месте аварии, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Сыпавшую угрозами автолюбительницу сняла камера второго регистратора.

"Рука была б свободна, я бы тебе лицо разбила. Понял, о чем я говорю? А когда рука освободится, я своим пацанам позвоню, и оно будет разбито. Фамилию свою назови, чудовище!" — требовала от полицейского прикованная наручниками 31-летняя жительница Губкина.

За 20 минут до этого — около 4 часов утра 12 февраля — она за рулем своего Renault Scenic протаранила припаркованные на обочине ВАЗ-21074 и Daewoo Matiz, но решила не задерживаться на месте. Таксист, на глаза которого и произошла авария, бросился в погоню и блокировал женщине дорогу, после чего вызвал инспекторов ДПС.

Предложение пересесть в патрульное авто водитель восприняла как покушение на личную свободу и принялась отталкивать и оскорблять полицейских. Позже, уже в салоне машины, она ногой разбила боковое стекло и регистратор.

"Да пошли вы! А я за рулем не ехала, я вызвала функцию "Трезвый водитель". Пошел ты!" — уверяла с трудом державшаяся на ногах местная жительница, не скрывавшая, что всю ночь выпивала с родной сестрой.

За отказ пройти медицинское освидетельствование и попытку покинуть место ДТП ей грозят лишение прав на срок до двух лет и серьезный штраф.