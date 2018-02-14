В Жуковском сымитируют последний полет разбившегося Ан-148

В рамках расследования крушения Ан-148 летчики-испытатели ЛИИ им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском намерены провести испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося самолета.

Во время эксперимента будут отрабатываться различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем – это должно помочь понять причины авиакатастрофы, сообщили ТАСС в Летно-исследовательском институте. Проведут испытательный полет летчики, которые неоднократно летали и на Ан-148, и на других типах самолетов.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", направлявшийся из Москвы в Орск, разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Погиб 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Известно, что до столкновения с землей самолет был цел. Накануне специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки данных параметрического самописца сообщили, что к катастрофе могло привести обледенение датчиков скорости – противоречивые показания приборов не дали пилотам реально оценить обстановку.