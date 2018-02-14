Тема:
Психология и наука отношений мужчин и женщин 3 часа назад
Как определить будущих неверных супругов
Исследователи выявили факторы, по которым можно заранее судить о потенциальной неверности партнёра.
Фото Global Look Press.
Психологи из Университета Флориды выяснили, как заранее вычислить тех, с кем близкие отношения лучше не строить. Благодаря таким показателям можно заранее узнать, склонен ли любимый человек к изменам (а это одна из самых распространённых причин развода).
Специалисты работали с 233 парами молодожёнов на протяжении трёх с половиной лет. Они документировали различные детали их отношений, например, удовлетворены ли они браком и сексом с законным супругом. Учёные также документировали факты супружеской неверности и принимали во внимание, сохраняла ли пара свой брак к концу исследования.
Отмечается, что исследователи фокусировались на двух процессах, которые имеют место, когда человек оценивает, подходит ли ему конкретные мужчина или женщина для романтических отношений.
Во-первых, учёные оценивали, насколько быстро человек теряет интерес к другим привлекательным людям, то есть тем, кого можно считать хорошей и перспективной парой.
Также исследователи определяли, насколько человек способен оценивать привлекательность возможного партнёра, если он (она) выглядит очень хорошо и считается притягательным по всеобщим меркам.
Психологи проверили обе реакции молодожёнов, показав им фотографии весьма симпатичных мужчин и женщин, а также чуть менее привлекательных людей (хотя, по какой метрической системе оценивалась привлекательность людей, не указывается).
Оказалось, что участники быстро переключали своё внимание с привлекательных партнёров, если они были менее склонны к измене. Так, у людей, которые отводили взгляд от фотографии всего на несколько сотен миллисекунд быстрее, чем большинство участников, вероятность иметь отношения на стороне была ниже на 50 процентов.
И наоборот, участники, которым требовалось значительно больше времени, чтобы оторваться от приятной "альтернативы" своему партнёру, были более склонны изменить своим вторым половинкам. В пресс-релизе отмечается, что браки таких людей имели больше шансов потерпеть неудачу.
Склонность к своеобразному понижению "рейтинга" потенциальных привлекательных партнёров также уменьшала шансы измены и повышала вероятность успешных длительных отношений с уже имеющимся супругом. Иными словами, верные люди давали более низкую оценку привлекательности других людей, чем участники, склонные изменять.
По словам авторов работы, обе реакции, направленные на быстрое изучение возможных партнёров для романтических отношений, не являются осознанными.
"Совершенно не обязательно, что люди понимают то, что они делают, или почему они это делают. Эти процессы в основном являются спонтанными и естественными", — говорит ведущий автор исследования доктор Джим Макналти (Jim McNulty).
Исследование также выявило и другие факторы, которые соотносились с вероятностью супружеской неверности.
Оказалось, что люди, менее удовлетворённые своими отношениями, были более склонны изменять своим вторым половинкам. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.
Любопытен другой факт: люди, удовлетворённые интимными отношениями с супругом, были более склонны к измене. Возможно, предполагают учёные, такие люди в целом чувствуют себя уверенно в сексе и будут искать возможность адюльтера вне зависимости от того, как они относятся к своим супругам.
Привлекательность также играла роль в супружеской неверности. Выяснилось, что менее притягательные женщины были более склонны завести роман на стороне. Мужчины же были более склонны "ходить налево", если их вторая половинка была менее привлекательна.
Количество половых партнёров также играло роль. Мужчины, сообщавшие о большем количестве краткосрочных отношений до брака, были более склонны завести роман на стороне и уже после вступления в брак. А вот у женщин было с точностью наоборот.
Учёные изучили довольно небольшое количество супружеских пар, но они считают, что их результаты могут помочь предотвратить супружескую неверность.
Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Personality and Social Psychology.
Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о том, что склонность к измене вторым половинкам можно определить по форме лица. В то же время другие учёные раскрыли секрет счастливого брака и секреты привлекательности. О других интересных научных работах, связанных с отношениями мужчин и женщин, читайте в нашей специальной рубрике.
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