Тренер "Тоттенхэма" Почеттино: мы больше заслужили победу

Аргентинский наставник лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино прокомментировал для журналистов гостевую ничью (2:2) своих футболистов в матче стартовой стадии плей-офф Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". Тренер не считает, что исход борьбы перед игрой в Англии ясен.

"В футболе всегда необходима доля удачи, — цитирует тренера "шпор" ВВС. – Исход противостояния открыт, всем ясно, что "Ювентус" – большая команда. И мы же можем быть уверенными в победе на "Уэмбли".

Говоря об игр, где его команда после 10 минут проигрывала 0:2, Почеттино сказал: "Это был фантастический матч. В стартовые 9 минут мы действовали безалаберно и пропустили два мяча, но показали невероятный характер. Я хочу поздравить своих игроков – отыграться с 0:2 в Турине очень сложно".

По словам тренера, сейчас его игроки более зрелые: "Команда прибавила в последние недели и сделала шаг вперед. Это показывает, какие способности у нас есть. Команда отреагировала великолепно. Мы больше заслуживали победы, чем ничьей".