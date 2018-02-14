Иркутянка столкнула с балкона собутыльника, который до этого сбросил инвалида

В городе Черемхово Иркутской области женщина столкнула с балкона своего собутыльника.

Инцидент произошел утром 11 февраля. В квартире, расположенной на третьем этаже, веселилась пьяная компания. Трое из них вышли на балкон. Между ними возник конфликт, и один из мужчин сбросил с балкона своего приятеля — 27-летнего инвалида детства. Это возмутило их собутыльницу. Женщина толкнула мужчину в спину, он не удержался, перекинулся через ограждение и упал вниз.

В результате мужчина скончался в машине скорой помощи. Инвалид тоже получил многочисленные травмы, но его жизни ничего не угрожает. Он находится в больнице.

Как сообщает "Интерфакс", в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", ей предъявлено обвинение.