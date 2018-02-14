Песков: Порошенко позвонил Путину по собственной инициативе

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко состоялся в понедельник, в ходе беседы украинский лидер предложил помощь в расследовании причин крушения Ан-148 в Подмосковье.

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, стороны подчеркнули безальтернативность минских соглашений. По словам Пескова, разговор состоялся по инициативе украинской стороны, передает "Интерфакс".

"Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла в воскресенье", — добавил он.

Песков отметил, что президент Украины выразил готовность взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы.

"Кроме того, упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", — сказал он.

"Также акцентировалась еще раз необходимость и безальтернативность выполнения минских договоренностей", — добавил Песков.