В аэропорту Киева задержали прилетевшего из Варшавы мэра Одессы

В киевском аэропорту Борисполь был задержан мэр Одессы Геннадий Труханов. Как сообщают украинские СМИ, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уже вручили ему подозрение в хищении средств из бюджета и махинациях с продажей недвижимости, передает "Россия 24".

Народный депутат Украины Мустафа Найем в своем "Фейсбуке" также подтвердил эту информацию и уточнил, что Труханов отсутствовал на рабочем месте уже пятьдесят дней — с 26 декабря прошлого года.

Правоохранители везут мэра Одессы в здание НАБУ для допроса, сообщает телеканал "112 Украина".

12 февраля из Киева в Варшаву со скандалом депортировали бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Ранее приближенный к президенту Украины, Саакашвили в последнее время находился Петру Порошенко в активной оппозиции.