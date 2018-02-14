В офисе "Финама" идет выемка документов

В офисе группы "Финам" правоохранительные органы ведут выемку документов по крупному клиенту, передает "Интерфакс". Как заявил президент-председатель правления АО "Инвестиционный холдинг "Финам" Владислав Кочетков, выемка документов в офисе компании в Настасьинском переулке началась в 9:00 по московскому времени.

Правоохранителей интересует деятельность бывшего клиента банка "Финам". Отмечается, что к рынку ценных бумаг это не относится. Компания предоставила проверяющим все запрашиваемые документы. Клиент брал кредит в 2014 году, погасил его и сейчас не является клиентом группы "Финам".

По словам Кочеткова, проверка никак не отразилась на работе бизнеса. "Брокер запустился вовремя, банк запустился с задержкой в полчаса, но он небольшой и для него это не фатально. Сейчас всех сотрудников запустили на рабочие места, работаем в штатном режиме", — сказал Кочетков.