Песков призвал не тиражировать фейковые новости про гибель россиян в Сирии

В Кремле призвали журналистов не руководствоваться ошибочной информацией о якобы гибели россиян в Сирии и подходить серьезней написанию подобных новостей, передает РИА Новости.

Как заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, "мы вновь призываем не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, даже не быть в плену у искаженных данных".

Отвечая на вопрос о возможности введения траура в связи с якобы гибелью россиян в Сирии, он подчеркнул, что подтвержденных данных этому нет.

"Я не понял сути, по какой причине должен объявляться траур?", — уточнил Песков, отметив, что о погибших ничего неизвестно. "Нам тоже неизвестно, поэтому вопрос ваш не понимаем", — добавил он.