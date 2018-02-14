Госдеп признал, что бил по коммунизму джазом

В музее истории Госдепа США открылась экспозиция, посвященная "джазовой дипломатии" США в годы холодной войны и нескольким афро-американским музыкантам, которые участвовали "в этих дипломатических усилиях" в те годы. Об этом сообщила журналистам представитель музея Элисон Манн.

По ее словам, участники "джазовой дипломатии" отправлялись в страны советского блока. "Это была кампания по продвижению джаза, как способ противодействия советской пропаганде", — пояснила Манн.

На вопрос одного из участников брифинга о том, применял ли Госдеп США "джазовую дипломатию" в других странах, Элисон Манн обратила внимание на "очень известную фотографию Луи Армстронга верхом на верблюде, которая была сделана во время его поездки в Египет". Она также есть в этом музее, передает ТАСС.

Стенд, посвященных "джазовой дипломатии" будет находиться в музее в здании Госдепартамента США в течение двух месяцев.