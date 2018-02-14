Совет Федерации освободил Клинцевича от должности зампреда комитета

На пленарном заседании Совета Федерации российские сенаторы проголосовали за то, чтобы освободить Франца Клинцевича от должности первого зампреда комитета по обороне и безопасности. Ранее Клинцевич подал заявление об уходе с этого поста. При этом он остался в комитете и продолжит работать в нем, но в ином направлении и в качестве рядового члена.

Первым зампредом комитета после Клинцевича станет представитель Карелии Александр Ракитин. До сентября 2017 года он руководил управлением ФСБ России (военной контрразведкой) по Западному военному округу, сообщает "Интерфакс".

Уход Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета по обороне и безопасности связан с ротацией кадров в верхней палате парламента, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поблагодарила сенатора за его активную работу на посту первого заместителя председателя комитета, добавляет ТАСС.

"У нас, я уже говорила, принят режим ротации. Чтобы на различные руководящие посты в комитетах, в целом в Совете Федерации привлекались новые сенаторы, вовлекались новые регионы. Поэтому комитетом принято решение о ротации, — продолжила Матвиенко. — Поздравляю Ракитина с избранием на должность первого зампреда комитета и желаю ему больших успехов на новой должности. Покажите класс".

Причины своего ухода с поста первого зампреда комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснять не стал. Но ранее в газету "Ведомости" просочилась информация о том, что Клинцевичем были недовольны в Минобороны России. Причина его разжалования в рядовые сенаторы называлась его разговорчивость. Якобы его комментариями в СМИ были недовольны в российском министерстве обороны. Его высказывания и личное мнение иностранцы могли расценить как близкие к официальной позиции, что не соответствовало действительности.

Должность первого заместителя председателя комитета придавала в глазах иностранцев словам Клинцевича официальный вес. Это могло нанести вред, опасались российские военные. Теперь мнение рядового сенатора не будет иметь такого резонанса, надеются в Минобороны.