Жители дома в Тихвинском переулке вернулись в квартиры после снятия угрозы взрыва

Многоэтажный дом пришлось срочно эвакуировать из-за угрозы взрыва. Тревогу подняли рабочие: они обнаружили на крыше дома подозрительное устройство. Оно было замаскировано под пачку сигарет и банку пива. Внутри — провода и, предположительно, взрывчатка.

По предварительным данным, тайник мог находиться там еще с 90-х годов. Пока многоэтажку обследовали кинологи и экстренные службы, жителей разместили в ближайшем лицее. И только спустя несколько часов всем разрешили вернуться в свои квартиры.

В свои квартиры вернулись и большинство жителей пятиэтажки в Звенигороде, в которой накануне произошло обрушение. Домой не пускают только обитателей первого этажа, где накануне провалился пол. Площадь обрушения — 18 квадратных метров. 32 человека были размещены в пансионатах. Здание обследуют эксперты. По данным подмосковного министерства ЖКХ, внешние несущие конструкции дома не повреждены.

По предварительной версии, в обрушении может быть виноват один из жильцов дома, который хотел объединить две квартиры. Если в ходе проверки это подтвердится, ремонт сделают за его счёт.