Фоторепортер МИА "Россия сегодня" завоевал награду World Press Photo

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников вошел в число победителей и призеров международной премии World Press Photo 2018 года. Награду завоевал его проект "Под землей", рассказывающий о мирных жителях, которые живут на линии соприкосновения в одном из районов Донбасса.

Проект создан на стыке фото-, видео – и аудиоформатов в соавторстве с Андреем Любимовым (режиссер монтажа) и Ильей Свеженцом (композитор). Кадры, положенные в его основу, были сделаны Мельниковым в Донецкой области в 2015-2016 годах.

"Победа на World Press Photo является очень важной наградой — в профессиональных кругах она считается самой значимой в области фото- и визуальной журналистики. Эта награда является и огромной ответственностью для журналиста, поскольку его произведение становится всемирно известным. И очень важно, что ты хочешь сказать своей работой", — говорит специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников.

Помимо Мельникова, для которого награда World Press Photo cтала второй подряд в карьере, в число призеров от России вошли фотограф Татьяна Виноградова и анимированный проект "Жили|были" портала "Такие дела" благотворительного фонда "Нужна помощь".