В Google Play сделали скидку на самое дорогое приложение в мире, которое не делает ничего

Магазин приложений Google Play объявил распродажу, приуроченную ко Дню святого Валентина. Среди игр и программ, на которые сделали скидку, оказалось самое дорогое приложение в мире Expensive App. Его изначальная цена составляет почти 24,5 тысячи рублей, и оно не делает ничего, сообщает Android Police.

"Это уникальное приложение не делает ничего, но стоит дороже любой программы, которая делает хоть что-то", — заявляют разработчики.

После скидки цена Expensive App составила всего 249 рублей.

Также в каталоге авторов самого дорогого и бессмысленного приложения, фирмы Quantum Software Studios, есть программа Virtual Diamond. Ее функции ограничиваются тем, что при запуске приложение показывает изображение бриллианта на белом фоне. Его изначальная стоимость составляла около 24 тысяч рублей, сейчас его можно купить менее, чем за 300 рублей.

Всего в акции принимают участие около 40 приложений.