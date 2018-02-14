Кучинская помойка превратится в санную трассу

На месте закрытого полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в Балашихе, получившего скандальную известности после обращения жителей к президенту России, будет организован современный парк и санная трасса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, это будет сделано в течение ближайших пяти лет, передает "Интерфакс". Глава региона признал, что закрыть свалку непросто. "Но мы научились это делать", — сказал губернатор Подмосковья.

Теперь, по его словам, "важно, что будет дальше". Сейчас идет рекультивация. Это "огромная и затратная работа".

"Мы выходим на такие решения, которые позволят нам отдыхать. К примеру, на свалке "Кучино" мы хотим сделать дорожки и санную трассу. В течение пяти лет мы сделаем там один из лучших парков Подмосковья", — сказал Андрей Воробьев в своем ежегодным обращением к жителям Московской области.

Полигон "Кучино" был закрыт в июне 2017 года после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Экстренные работы по дегазации полигона начались тогда же. Сейчас настройка системы экстренной дегазации завершена, к газосжигательному факелу подключены 55 скважин. В марте планируется приступить к рекультивации полигона, а завершатся работы, как ожидается, в 2019 году.