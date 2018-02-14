Запланированные в России биатлонные соревнования пройдут по графику

Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в календаре сезона-2017/18 девятый этап Кубка мира в Тюмени, а также этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске. Однако при этом IBU на заседании исполкома утвердил и календарь Кубка мира сезона-2018/19, и в нем соревнований в России не запланировано.

Также ранее IBU лишил Тюмень права проведения в 2021 году чемпионата мира по биатлону. В 2018 году этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 20 по 25 марта 2018 года. Этап Кубка IBU в Увате — 9-11 марта, этап в Ханты-Мансийске — 13-17 марта.

Кроме того, IBU отмечает, что 9 декабря 2017 года все члены Ассоциации международных федераций зимних олимпийских видов спорта пришли к согласию, что все соревнования, которые должны пройти в России в сезоне-2017/18, пройдут там, как планировались изначально, сообщает ТАСС.