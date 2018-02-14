Право резидента: часть платных парковок в столице отдают в руки местных жителей

В Москве набирает обороты эксперимент по введению особого вида парковок: ставить машины там могут только местные жители. Проект стартовал около года назад, и сейчас в городе уже около сотни таких стоянок. Как это работает, и в каких районах потребность в подобных паркингах особенно высока?

— На сегодняшний день парковочных мест всего шесть!

Цифры заставили жителей Патриарших молить городские власти об организации в их районе парковки для резидентов. Дом 12 в Большом Патриаршем переулке был первым в Москве, где она появилась.

"Наше предложение, которое адресовано было непосредственно в Департамент транспорта, было рассмотрено положительно, и возможность установить знак "Только для владельцев парковочных разрешений" мы получили", — рассказывает старшая по дому Елена Москваленко.

За год с небольшим этим самым знаком резидентной парковки обзавелись сто московских домов — в качестве эксперимента. Жители других районов центра решили: им тоже нужна стоянка, где хозяевами будут они.

— Резиденты — они дают круги вечером, они не могут поставить машины, потому что невозможно!

Страстной бульвар, дом 4: не двор, а ресторанный дворик. Этим он обязан выгодному расположению — в двух шагах от Тверской. Внутри — больше десятка питейных заведений. Их сотрудники паркуются здесь же.

Вопрос: куда девать свои машины жильцам? В доме 30 квартир. Есть платная парковка, и платить готовы не только сотрудники ресторанов, но и их посетители, счастливые, что поставить машину в центре, пускай не с первого раза, но все-таки удалось.

"Вот, пожалуйста, машины стоят — какого-то 86 региона. Мы неоднократно обращались, чтобы здесь сделали резидентные места. По меньшей мере здесь может поместиться машин двенадцать!" — говорит председатель совета дома Николай Шинкаренко.

Резидентная парковка даст возможность зарезервировать эти места исключительно за семьями, которые здесь живут. Мечтают об этом и в доме в Вишняковском переулке — точечная застройка прошлого века, придомовой территории нет.

"Здесь 11 машин во всем доме — это немного! Но рядом — всего 17 парковочных мест на всю улицу, и те платные!" — говорит местная жительница Анна Морозова.

И места эти обслуживают не один дом, а весь район, в котором таких домов без дворовой территории как минимум шесть. Своим не хватает — так еще и чужие понаедут, сетуют жители.

— Встать почти невозможно! Днем приехать — ты встаешь за три квартала от района в лучшем случае!

Раньше жители окрестных домов оставляли свои машины в ближайшем переулке. С недавних пор парковку там сделали платной, а мест для резидентов здесь так и не появилось.

Жильцы, конечно, оформляют разрешение резидента за три тысячи рублей в год, но оно оказывается бесполезной бумажкой, когда даже платная парковка полностью забита.

"Специально для таких мест, где существует повышенный спрос на парковочные места, Департамент транспорта ввел в качестве эксперимента резидентные парковки. Это парковки, на которых могут парковаться только владельцы парковочных разрешений, для других автомобилистов парковка на данных местах запрещена", — рассказала руководитель пресс-службы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" Анна Пивоварова.

Жители могут обратиться с просьбой организовать такую особую парковку в свою управу или напрямую в Департамент транспорта. Год назад, когда со стоянками для резидентов только начали экспериментировать, там не ожидали такого ажиотажа.

Сейчас рассматривают заявления от жителей сразу четырех районов: Тверского, Таганского, Бегового и Мещанского. Проанализируют загруженность улиц, а потом дадут ответ: где резиденты получат приоритет.