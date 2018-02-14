"Глаза – две фары, волосы торчат": Поргина вспомнила первую встречу с Караченцовым

У Людмилы Поргиной до того, как она встретилась с Николаем Караченцовым, было два брака. Но любовь, говорит она, была в жизни только одна. Она вспоминает, как впервые увидела актера, с которым потом пережила "лавину счастья", а в последние годы проходит тяжелейшие испытания.

Людмила пришла в театр Ленинского комсомола на спектакль "Музыка на 11-м этаже". Открылся занавес, вышел Збруев, зрители кричали от восторга. "А потом выходит что-то такое на длинных ногах, челюсть не помещается во рту, глаза – две фары, волосы торчат… А я думаю, где ж такую красоту-то нашли? Такого огневого?! Я покрылась пятнами, потому что поняла, что это мое, это оно", – вспоминает верная спутница актера в беседе в ведущим телеканала "Россия 1" Борисом Корчевниковым.

После свадьбы с Караченцовым и рождения ребенка в жизни Поргиной наступила по-настоящему светлая полоса, но в одночасье все рухнуло: сначала умерла мама, а следом произошла страшная авария, в которую попал Николай Караченцов.

Эта авария превратила звезду экрана в тяжелобольного человека, а жизнь Людмилы – в подвиг.

Недавно пришла тревожная новость о том, что здоровье Николая Караченцова ухудшилось. К прежним бедам добавилась еще одна: у актера диагностировали рак. Но вместе Поргина и Караченцов отважно противостоят обрушившимся на них несчастьям.

Почему не сложилась семейная жизнь Людмилы с первыми двумя мужьями, как долго она ждала предложения от Николая Караченцова, какую роль в его жизни сыграл фильм "Человек с бульвара Капуцинов", почему супруг запретил Поргиной сниматься в кино и, конечно, о том, как они с мужем проходят тяжелейший период жизненных испытаний, — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".