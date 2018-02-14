Горе-грабитель "вырубил" подельника кирпичом при попытке ограбить магазин в Шанхае

Полиция Шанхая обнародовала кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей неудачную попытку проникновения в магазин, произошедшую в среду, 14 февраля.

Злоумышленники дождались закрытия заведения, после чего решили попасть в помещение торговой точки, разбив витрину.

Первый грабитель удачно "отстрелялся" по цели, однако его напарник сорвал всех их преступные замыслы, бросив кирпич прямо в голову подельнику.

Нокаутированный злоумышленник был эвакуирован с места преступления метким коллегой. Об их задержании пока не сообщается.

"Если бы все грабители были такими, нам не нужно было бы работать сверхурочно", — прокомментировали ролик местные правоохранители.