Конькобежка тер Морс принесла Нидерландам очередное золото Олимпиады

На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане очередной комплект медалей разыграли конькобежки на дистанции 1000 метров. Очередную золотую медаль сборной Нидерландов принесла Йорин тер Морс, которая показала результат 1 минута 13,56 секунд и установила олимпийский рекорд.

Второе и третье места заняли две японские конькобежки Нао Кодайра и Михо Такаги, уступившие голландке 0,26 и 0,42 секунды соответственно. Единственная спортсменка из России на этой дистанции Ангелина Голикова заняла 22-е место, отстав от победительницы на 3,29 секунды.