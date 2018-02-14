Вратарь Кошечкин выйдет на лед в стартовом матче Олимпиады

Тренерский штаб российских хоккеистов во главе с Олегом Знарком огласил состав на стартовый матч Олимпийских игр со сборной Словакии. В воротах встречу начнет вратарь Василий Кошечкин.

В первом звене сыграют Сергей Мозякин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов. В заявку на матч не попали защитник Егор Яковлев, нападающий Илья Каблуков и вратарь Игорь Шестеркин. Весь состав можно посмотреть ниже, а трансляцию матча можно посмотреть на телеканале "Россия 1". Начало — 15:10 мск.

