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14 февраля 201815:24

В зоопарке Перми умерла бабушка Ама - самая старая белая медведица в России

zoo.perm.ru

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В возрасте примерно 38 лет умерла старейшая в России белая медведица Амдерма, или, как ее звали в Пермском зоопарке, "бабушка Ама". Обычно продолжительность белых медведей на воле обычно составляет около 20 лет, а в неволе, как правило, медведи могут дожить до 25-30 лет.

Амдерма родилась на крайнем севере приблизительно в 1980 году. В сентябре 1989 года в Ленинградский зоопарк пришла телеграмма от Территориального управления по гидрометеорологии заполярного поселка Амдерма. В ней сообщалось, что у них появились три белых медведя — медведица с медвежатами.

Медведицу и ее медвежат отправили сначала в Санкт-Петербург, а затем Амдерму увезли в Москву. Однако там она не прижилась, и она оказалась сначала в Казани, а затем и в Перми.

Здесь медведица прожила 21 год, и в Пермском же зоопарке встретила свою судьбу – медведя Юкона. С ним вместе они жили 16 лет и дали большое потомство.

У Амы и Юкона родилось пять здоровых малышей, которые теперь живут не только в российских зоопарках, но и за границей в Японии, сообщается на сайте зоопарка Перми.

Когда Амдерма стала старше и вышла из репродуктивного возраста, Юкона отправили в Казань, чтобы он создал новую пару с другой самкой.

В 2013 году Амдерма приняла как родных двух 10-месячных медвежат — Сэрику и Милку. Малыши очень привязались к "бабушке Аме". Когда они стали старше, то опекали ее и ухаживали за ней.

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