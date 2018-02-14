Тренер "МанСити" Гвардиола: четвертьфинал Лиги чемпионов очень близок

Испанский наставник английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после стартового матча своей команды в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, где манкунианцы уверенно разгромили в гостях швейцарский "Базель" (4:0), оценил состояние своих подопечных. Тренера радует, что все футболисты в строю.

"Если не считать Жезуса и Менди, которые также очень скоро вернутся в строй, у нас сейчас почти вся команда здорова, — цитирует Гвардиолу Спортс.Ru со ссылкой на официальный сайт УЕФА. — В каждом из турниров мы можем использовать всех имеющихся у нас футболистов".

"На календаре еще февраль, а мы занимаем прекраснейшую позицию в премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. Мы почти в четвертьфинале Лиги чемпионов и в финале Кубка английской лиги", — хвалит своих игроков сеньор Пеп.

При этом тренер "МанСити" не отказался от борьбы за четвертый трофей для своей команды: "В следующий понедельник мы можем шагнуть и в четвертьфинал Кубка Англии. Так что все у нас еще впереди".