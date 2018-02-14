В Петербурге рабочий погиб, очищая крышу от наледи

В Санкт-Петербурге при очистке крыши одного из домов от наледи погиб рабочий.

Инцидент произошел на Дегтярной улице в центре города. Мужчина сорвался с крыши, которую очищал ото льда, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Несколько дней назад аналогичный случай произошел на Троицком проспекте. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу с переломами.

Из-за наледи на петербургских крышах страдали и пешеходы. Во дворе дома на улице Репина во время уборки наледи с кровли упавшая сосулька убила пожилую женщину.