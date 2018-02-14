Выдвинуты две версии крушения вертолета Ми-8 в Томской области

Техническая неисправность или допущенные экипажем ошибки — таковы основные версии крушения вертолета Ми-8Т в Томской области, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Работавшие на месте сотрудники ведомства сняли на видео последствия катастрофы.

Инцидент произошел около 15:40 12 февраля в 42 километрах от села Александровское — следовавший с метеостанции Прохоркино в город Стрежевой санитарный вертолет совершил жесткую посадку в лесу. Из шести находившихся на борту Ми-8 человек погибли двое — второй пилот и механик. За пострадавшими — пилотом, двумя медиками и женщиной, которая сожгла свой дом, — около 18:30 прибыл другой вертолет, все они до сих пор находятся в больнице.

Сразу после крушения вертолет загорелся — огонь, как видно на кадрах, практически полностью уничтожил винтокрылую машину. Следователям пришлось потрудиться, чтобы отыскать бортовой и речевой регистраторы, которые уже переданы представителям МАК.

"С места заправки изъяты образцы топлива, которые направлены на исследование на предмет соответствия требованиям качества, допрошены два пассажира, проводятся допросы технических работников, производивших предполетный осмотр, производится выемка технической документации на воздушное судно и летной документации на членов экипажа", — отмечается в сообщении.

Основными версиями крушения Ми-8 считаются ошибка пилотирования и техническая неисправность вертолета.