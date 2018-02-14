Пожилой британец шлет жене одну и ту же валентинку 39 лет подряд

77-летний британский писатель Кен Майерс из Лидса вот уже 39 лет отправляет своей возлюбленной Валери одну и ту же валентинку. Каждый год Майерс пишет на ней новое пожелание, скоро на открытке кончится место. Британец считает себя безнадежным романтиком, и его супруга с ним согласна, сообщает Metro.

Впервые Майерс отправил жене валентинку в 1979 году, спустя шесть лет после свадьбы. Через год британец сделал то же самое, после чего решил продолжить традицию. Дизайн открытки писатель разработал сам – он занимался оформлением печатной продукции в 1970-х.

По словам жителя Лидса, он придумал дизайны для сотен открыток и рекламных проспектов. На карточке, которую он отправляет жене вот уже почти 40 лет, изображен мальчик, дарящий девочке свое сердце, привязанное к рогатке.

Майерс автор 26 любовных романов и детективов. Действие всех его произведений разворачивается в Лидсе 1940-х – 1950-х годов.

По словам автора, они с женой каждый год отмечают День святого Валентина более чем скромно – обычным семейным обедом.

У Кена и Валери пять детей, 12 внуков и два правнука.