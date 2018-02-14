Президент МОК Томас Бах встретился с российскими спортсменами

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в горном кластере столицы Олимпийских игр-2018 Пхенчхане встретился с представителями команды OAR – "Олимпийские атлеты из России". На ней присутствовали спортсмены, которые были свободны от стартов и тренировок.

Бах выступил перед олимпийцами с небольшим вступительным словом, а затем ответил на вопросы россиян, в частности, объяснил, почему ряд ведущих спортсменов из России не попали на Олимпийские игры. Другие подробности встречи президента МОК с россиянами, которые выступают на зимних Играх в нейтральном статусе, не сообщаются.

Решение, определившее нашу команду выступать под олимпийским флагом, напоминает РИА Новости, было принято МОК 5 декабря. Россияне должны соблюдать на Играх ряд правил, в случае их выполнения МОК может разрешить команде пройти на церемонии закрытия Олимпиады под флагом России.