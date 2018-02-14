Не та песня: в Поволжье следователи избили посетителя караоке. Видео

Руководство управления СК РФ по Саратовской области поручило проверить поведение своих сотрудников в нерабочее время. Поводом послужила попавшая в СМИ информация о том, что в одном из караоке-баров города Вольска случилась потасовка между местными следователями и местным жителем.

Поводом для конфликта якобы стала песня, которую мужчина заказал для своей жены. Это не понравилось сотрудникам правоохранительных органов, и началась потасовка.

Причем, как сообщает телеграм-канал Mash, после драки следователи так запугали парня, что он забрал заявление. Однако, видимо, они не учли, что инцидент был записан на камеру видеонаблюдения а затем попал в СМИ.

Теперь в региональном управлении обещают, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства конфликтной ситуации, которая произошла еще 2 февраля. Затем "действиям обеих сторон будет дана полная, объективная и принципиальная оценка как с точки зрения действующего законодательства, так и в части соблюдения норм этики и служебного поведения".

При необходимости обстоятельства конфликта будут проверены и в рамках процессуальной проверки, отмечается в сообщении на сайте управления СК РФ по Саратовской области.