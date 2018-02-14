Прохоркин забил первую шайбу российских хоккеистов на Олимпиаде

Российские хоккеисты начали свой первый матч в рамках олимпийского турнира. Подопечные Олега Знарка встречаются с командой Словакии.

Сейчас идет первый период встречи, российская команда ведет со счетом 2:0. Первую шайбу в составе российских хоккеистов на турнире с передачи Владислава Гаврикова на 3-й минуте забросил Николай Прохоркин. Спустя чуть более минуты преимущество российской команды удвоил Кирилл Капризов (5-я).