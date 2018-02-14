Защитник "Рубина" Набиуллин переходит не в "Спартак", а в "Зенит"

Игрок оборонительной линии казанского "Рубина" Эльмир Набиуллин, который рассматривается в качестве кандидата в футбольную сборную России, не будет играть за московский "Спартак". Борьбу за 22-летнего перспективного оборонца выиграл клуб из Санкт-Петербурга "Зенит".

Руководители команды с берегов Невы уже согласовали с представителями клуба из столицы Татарстана основные показатели трансфера Набиуллина. Как сообщалось ранее, на футболиста претендовал чемпион России "Спартак", который, якобы, предлагал за защитника 355 млн рублей.