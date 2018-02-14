Белоруссия готова отправить миротворцев в Донбасс

Белоруссия может направить своих миротворцев в Донбасс при выполнении ряда условий, в частности — с согласия Совета Безопасности ООН и Украины.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

Он подчеркнул, что при получении согласия со стороны данных сторон, белорусские миротворцы готовы выполнить свои задачи.

По словам Равкова, в составе в Вооруженных силах страны имеется миротворческая рота в составе 100 человек, из которых одна половина составляет постоянный состав, а другая – переменный.

Глава оборонного ведомства Белоруссии подчеркнул, что данное подразделение готово выполнять задачи в любой части мира.

Три года назад в Минске были подписаны соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.