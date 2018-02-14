Хорошо, что не тонет. У новейшего американского авианосца нашли "букет" проблем

Авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" не готов не только к военной службе, но даже к испытаниям. У него нестабильно работает новейшая электромагнитная катапульта, есть проблемы с аэрофинишером, подъемниками и радарами.

Одним словом, он не способен нормально выполнять свою основную задачу – запуск боевых самолетов, пишет американское издание Task and Purpose со ссылкой на тестирование, проведенное Министерством обороны США.

В этой связи, испытания авианосца могут отложить до 2024 года, пока не будет достроен второй корабль того же проекта "Джон Ф. Кеннеди".

"Джеральд Р. Форд" был спущен на воду в 2013 году. В 2017 он вошел в состав флота, где заменил 56-летнего "ветерана" "Энтерпрайз". Однако, судя по информации из открытых источников, новый авианосец до сих пор не используется. На нем даже не разместили авиацию.

Американские авианесущие корабли новой серии – одни из крупнейших в мире. Длина "Джеральда Р. Форда" достигает 332 метров, ширина взлетной палубы – более 77 метров. Источник энергии исполина – сразу два атомных реактора. Причем силовая установка способна разогнать плавучий аэродром до 30 узлов, или где-то до 56 километров в час.

На палубе и в ангарах авианосца вроде "Джеральда Р. Форда" могут разместиться более 75 боевых самолетов. Экипаж – 4539 человек. Стоимость гигантского авианосца оценивается примерно в 13 миллиардов долларов.