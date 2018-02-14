Буйный студент из Африки перед отлетом на родину искусал бойца Росгвардии

Отличное знание обсценной лексики и невероятную бесшабашность продемонстрировал бывший студент Волгоградского государственного медицинского университета из Замбии, перед отъездом на родину устроивший прощальный дебош, обернувшийся конфликтом с сотрудниками Росгвардии. Грозившегося расправиться с правоохранителями 23-летнего молодого человека сняли на видео.

По данным издания "Новости Волгограда", отчисленного студента привело в бешенство нежелание вахтера пропустить его в общежитие пединститута. Взять штурмом эту преграду выпившему гостю Волгограда не удалось, более того, охрана вызвала подкрепление.

В то же время сайт V1.ru со ссылкой на бойцов Росгвардии сообщает, что тосковавший по родине молодой человек бегал по 7-й Гвардейской улице, оскорблял прохожих, делал неприличные знаки женщинам и все время обещал показать что-то интимное.

Как бы то ни было, правоохранители тоже не сразу совладали с дебоширом — тот извернулся и укусил сотрудника вневедомственной охраны за руку, причем так, что прокусил и бушлат, и кожу. Был вызван второй наряд, и тогда экс-студента удалось усадить в салон машины, но он принялся головой методично биться о крышу автомобиля и в конце концов помял ее. Только когда подоспел третий наряд, молодого человека получилось скрутить. Впрочем, он не оставлял попыток ударить стражей порядка ногой и сыпал угрозами и "изысканными" оскорблениями.

"Бывает так, что у него не все дома. Седьмой раз уже за этот год. Парень страдает депрессией. Тоска по родине у него. Он не всегда ведет себя адекватно, но человек очень хороший", — поведал знакомый студента, уточнив, что тому в среду предстоит вернуться в Замбию.

Улететь на родину у него не получилось, так как он был задержан за дебош. Более того, молодой человек вполне может отправиться в СИЗО — против него возбуждены уголовные дела по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении".