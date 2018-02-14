Саакашвили требует через суд отменить свое выдворение в Польшу

Окружной административный суд Киева получил иск лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили с требованием отменить решение о его выдворении в Польшу. Судом рассматривается вопрос о возбуждении административного дела.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований — Государственной миграционной службы (ГМС), Государственной пограничной службы Украины и МВД — от 12 февраля 2018 года по выполнению "решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания".

Михаил Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу 12 февраля. Грузинский политик сразу заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года президент Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.