На главного архитектора Махачкалы завели еще одно дело

Новое уголовное дело заведено на главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова. Следственный комитет России обвиняет его в порче архитектурного облика дагестанской столицы в связи с проведением хаотичной застройки города.

Магомедрасул Гитинов превысил свои полномочия. В феврале 2015 года он составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, сообщает РИА Новости. На этом участке должны были построить 12-этажный жилой дом.

В зону застройки частично попал принадлежащий жителю Махачкалы земельный участок. Он подал в суд. И в феврале 2017 года добился решения о сносе фундамента многоквартирного жилого дома. Из-за этого администрации Махачкалы был нанесен ущерб почти в четыре миллиона рублей.

В Дагестане работает спецкомиссия московских силовиков. Они оценивает состояние законности в этой прикаспийской республике. Задержаны четыре высокопоставленных чиновника за крупные хищения в социальной сфере. Это бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов. Высокопоставленные дагестанские чиновники нанесли ущерб бюджету республики в 95 миллионов рублей.

Также были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор дагестанской столицы Магомедрасул Гитинов.

Проверка Генпрокуратуры в Дагестане выявила многочисленные нарушения в деятельности управления Федерального казначейства. Дагестанское управление казначейства незаконно перечислило 2 миллиарда 400 миллионов рублей по государственным и муниципальным контрактам.