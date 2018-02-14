Госдуме предложили пожизненно сажать педофилов

Госдуме предложили пожизненно сажать педофиловЧитайте нас в Telegram
Законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов, внесен в Государственную Думу РФ.
Как передает РИА Новости, среди авторов документа значатся вице-спикеры нижней палаты парламента Ирина Яровая, Иван Мельников и Игорь Лебедев, руководитель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый заместитель председателя этого комитета Ольга Окунева и ряд других парламентариев.
Помимо пожизненного заключения, предлагается дополнить Уголовный кодекс положением, согласно которому сроки давности по не выявленным преступлениям в отношении детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия.
Авторы проекта, ссылаясь на данные Следственного комитета России, констатируют рост сексуального насилия в отношении несовершеннолетних – в 2016-м было возбуждено более 5,8 тысячи таких уголовных дел, тогда как в 2017-м – более 13,5 тысяч.
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