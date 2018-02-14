Словаки в матче с россиянами отыгрались со счета 0:2

Российские хоккеисты продолжают играть свой первый матч в рамках олимпийского турнира. Подопечные Олега Знарка встречаются с командой Словакии. После первого периода счет ничейный – 2:2.

Россияне при этом вели 2:0. Первую шайбу в составе российских хоккеистов на турнире с передачи Владислава Гаврикова на 3-й минуте забросил Николай Прохоркин. Спустя чуть более минуты преимущество российской команды удвоил Кирилл Капризов (5-я). Но затем словакам за две минуты удалось перевернуть ход встречи и сравнять счет. Отличились Петер Олвецки (17-я) и Мартин Бакош (18-я).